Polizei sucht Unfallzeugen

Falkenhagener Feld.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem am 3. Mai eine 81-jährige Frau auf der Falkenseer Chaussee zu Tode kam. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 67-jähriger Autofahrer gegen 10.30 Uhr bei grünem Ampellicht von der Westerwaldstraße nach links in die Falkenseer Chaussee ab. Gleichzeitig überquerte ebenfalls bei Grün die 81-Jährige, von der Siegener Straße kommend, die Falkenseer Chaussee. Der Autofahrer erfasste die Frau, die dann von der Motorhaube auf die Straße stürzte und dabei offenbar auf den Kopf fiel. Zeugen kamen sofort zur Hilfe, bis Rettungskräfte die Frau in ein Krankenhaus brachten. Dort erlag sie wenige Stunden später ihren Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter

46 64 27 28 00 oder einer Polizeidienststelle zu melden.