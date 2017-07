Streit endet tödlich

Falkenhagener Feld.

Der Streit zwischen zwei Männern endete am Abend des 11. Juli tödlich. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die beiden vor einem Lokal an der Nauener Straße in die Haare bekommen. Der Jüngere soll dem Älteren dabei einen Schlag ins Gesicht verpasst haben, worauf dieser leblos zusammenbrach. Alarmierte Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Verletzten zu reanimieren. Die Polizei nahm den Schläger fest. Ob der Mann an den Folgen der Verletzungen gestorben ist, soll eine Obduktion zeigen. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt.