Volkshochschulebietet neue Kurse an

Berlin: Margarete-Steffin-Volkshochschule |

Lichtenberg.

Das neue Programm der Margarete-Steffin-Volkshochschule (VHS) für das Herbst- und Frühjahrssemester 2016/17 ist da. Dazu die Bildungsstadträtin Kerstin Beurich (SPD): „Unsere VHS Lichtenberg ist mit mehr als 600 Kursen, Wochenendseminaren und Einzelveranstaltungen in das neue Semester gestartet.“ Es gibt zahlreiche Kurse zur beruflichen Weiterbildung. Die Volkshochschule bietet erstmalig entgeltfreie Alphabetisierungskurse für geflüchtete Menschen, die nur kurze Zeit die Schule besuchen konnten. Für Gesundheitsbewusste gibt es neue spezialisierte Qi-Gong-Kurse wie Duft-Qi-Gong. Das gesamte Jahresprogramm gibt es als Broschüre an den Kursorten sowie in öffentlichen Einrichtungen. Es ist zudem im Internet abrufbar. Dort sind auch die Kurse buchbar: www.vhs-lichtenberg.de . Weitere Informationen und Beratung in der VHS, Paul-Junius-Straße 71, und unter

902 96 59 71. Für eine persönliche Anmeldung ist die VHS dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr geöffnet.