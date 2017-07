Computerkurse für Senioren

Berlin: Seniorenfreizeitstätte Stierstraße |

Friedenau.

In der Seniorenfreizeitstätte in der Stierstraße 20a werden neue Computer- beziehungsweise Smartphonekurse in Kleingruppen mit drei bis fünf Teilnehmern angeboten. Sie finden immer donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 13 Uhr statt. Sobald sich genügend Teilnehmer gefunden haben, wird entschieden, ob ein Computerkurs für Anfänger, für Fortgeschrittene oder ein Kurs für das Bedienen des Smartphones angeboten wird. Die Kosten betragen neun Euro je Unterrichtseinheit von 90 Minuten. Nähere Informationen gibt es unter

22 50 08 03 oder direkt in der Seniorenfreizeitstätte. Dort kann man sich auch anmelden.