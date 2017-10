Bänke auf dem Perelsplatz fehlen

Berlin: Perelsplatz |

Friedenau.

In der Grünanlage am Perelsplatz fehlen seit geraumer Zeit zwei von vier Parkbänken rund um das Gefallenendenkmal. Eine Bank wurde womöglich gestohlen oder, was laut Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) häufig vorkommt, an eine andere Stelle getragen. Die zweite Bank musste entfernt werden, weil sie kaputt ist. Der Fachbereich Grünflächen lässt derzeit Sitzbänke überarbeiten. Der Perelsplatz hat keine Priorität. Es gibt andere Grünanlagen in Tempelhof-Schöneberg, die schon lange gar keine Bänke mehr haben. Neue Bänke für den Perelsplatz würden beschafft beziehungsweise repariert, sobald dafür Geld da sei, so Heiß.