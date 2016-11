Neuer Eigentümer

Berlin: Schreibfederfabrik |

Friedrichshain.

Die "Hamburg Team Gesellschaft für Projektentwicklung" hat das Grundstück Boxhagener Straße 76-78/ Weserstraße 44-45 erworben. Es gehörte bisher der dänischen Immobilienfirma "Egnsinvest Tyske Ejedomme A/S". Auf dem 8500 Quadratmeter großen Areal befindet sich als denkmalgeschütztes Bestandsgebäude die ehemalige Schreibfederfabrik, in der sich inzwischen Büros und Einzelhandel befinden. Es soll durch einen Neubau mit etwa 200 Miet- und Eigentumswohnungen sowie weiteren Gewerbeflächen ergänzt werden. Nach Angaben der neuen Eigentümer ist dafür ein Bauvolumen von circa 21.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche geplant. Die Fläche grenzt an das Freudenberg-Areal, wo derzeit rund 600 Wohnungen entstehen.