Ohr für Bürger und Initiativen

Friedrichshain-Kreuzberg.

Baustadtrat Florian Schmidt bietet Bürgern und Initiativen in den kommenden Wochen Sprechstunden an. Ziel sei, Bauprojekte und städtebauliche Maßnahmen künftig intensiver und systematischer in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft durchzuführen. Bei den Terminen soll zunächst mit den Interessierten über ihre Anliegen gesprochen werden. Möglich ist das am 9. sowie 23. März, jeweils von 13 bis 16 Uhr. Es wird um vorherige Anmeldung unter stadtrat.schmidt@ba-fk.berlin.de gebeten. Auch sollten die Teilnehmer ihre Themen vorab schriftlich mitteilen. Sie können auch eine für sie passende Uhrzeit benennen. Die Termine werden nach Eingang und Dringlichkeit vergeben. Die Gespräche sollen jeweils 30 Minuten dauern.