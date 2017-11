RTL "Das Supertalent": Berliner Artist verzaubert mit Mastakrobatik!

BERLIN - Beim kommenden Supertalent, tritt Ihor Yakymenko aus Berlin vor die Jury. Der 25-Jährige tanzt akrobatisch an einem Mast. Wie rührend: Höhepunkt der Sendung wird aber der 1. Heiratsantrag in der RTL-Show werden.

Auf die Knie vor Michaela

Zuerst wird Ihor Yakymenko aber Dieter Bohlen zeigen, was es so noch nicht wirklich in der Sendung "Das Supertalent" gab. "Ich zeige euch eine Mischung aus Handstandakrobatik, Mastakrobatik und Bodenakrobatik. Und das versuche ich, tänzerisch zu verbinden", kündigt der 25-Jährige an. Ihor wurde in der Ukraine geboren und wuchs in Berlin auf. Hier lebt er immer noch und hat vor kurzem seine fünfjährige Ausbildung an der Staatlichen Artistenschule abgeschlossen. "Meine einzige Sorge ist, dass ich ausrutsche." Denn vor einem Jahr erlitt Ihor einen Kreuzbandriss. Backstage drückt Freundin Aniko die Daumen, die selbst auch Artistin ist.Aber am Samstag sollten auch die Taschentücher griffbereit sein. Wie RTL vorab mitteilt, gibt's noch eine Premiere. Es kommt nämlich zum 1. Heiratsantrag in der Geschichte von "Das Supertalent". Eigentlich wollte Michaela Ackermann aus Zirndorf (Bayern) nur ihren Freund in die Show begleiten und ihm für den Auftritt die Daumen drücken. Doch seine Vorführung bleibt Nebensache. Der Kandidat holte Michaela nämlich mit auf die Bühne - und fiel vor ihr auf die Knie. Hach, das es sowas Schönes noch gibt.