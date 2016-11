Was aus Erdöl wird

Berlin: Projektraum Alte Feuerwache |

Friedrichshain.

Am Freitag, 2. Dezember, wird im Projektraum der Alten Feuerwache, Marchlewskistraße 6, die Ausstellung "Blutdiamanten" eröffnet. Zu sehen sind Objekte und Zeichnungen von Patricia Thoma, die auf den ersten Blick schöne und hochwertige Produkte wie Kronleuchter oder Brautkleider zeigen. Auch sie bestehen aus Materialien, die aus Erdöl gefertigt wurden. Dessen Förderung wird aber in vielen Ländern von Konflikten begleitet. Diese Botschaft will die Künstlerin transportieren, worauf bereits der Titel hindeutet. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung kann bis 23. Dezember und dann vom 3. bis 22. Januar besucht werden. Geöffnet ist Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 19, Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr.