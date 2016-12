Friedrichshain-Kreuzberg.

Für ein Klimaschutzprojekt mit der Partnerstadt San Rafael del Sur in Nicaragua werden zwei Praktikumsplätze ausgeschrieben. Sie wenden sich an Berufsabsolventen und Studierende im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Beginn ist am 1. April 2017. Die Teilnehmer werden zunächst drei Monate in Friedrichshain-Kreuzberg und anschließend ebenso lange in Nicaragua arbeiten. Bewerbungen sind bis 10. Januar möglich. Weitere Informationen gibt es unter http://asurl.de/136w