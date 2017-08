Singletreff für Frauen ab 50

Berlin: Kontaktstelle Pflegeengagement |

Friedrichshain.

In den Sommerferien verbringen viele ihre Zeit mit Familie, Freunden und Bekannten. Viele Singles fühlen sich speziell in dieser Zeit einsam. Eine Gruppe von Frauen, die älter als 50 Jahre sind, trifft sich daher regelmäßig zu gemeinsamen Unternehmungen und gegenseitiger Unterstützung. Gesucht werden weitere Interessierte, die ebenfalls Single sind und sich der Gruppe anschließen möchten. Unter

70 71 68 69 oder per Mail an kpe@volkssolidaritaet.de werden Anmeldungen entgegengenommen. Anlaufpunkt ist die Kontaktstelle Pflegeengagement in der Gryphiusstraße 16.