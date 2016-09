Sommer nach dem Herbstanfang: Sonnige Eindrücke in Gatow

Gatow. Mit dem 22. September hat zumindest kalendarisch der Herbst begonnen. Doch zumindest gefühlt hält noch der Sommer an.

Wer tagsüber den Groß-Glienicker Weg in Gatow entlangspaziert, kann noch nicht glauben, was er zuvor im Wetterbericht gehört hat: Am Stadtrand könnte es Bodenfrost geben. Zu spüren ist davon kaum etwas: Die Sonnenblumen strahlen noch um die Wette, gefallenes Obst wirkt sommerlich reif, und auch die Vögel genießen die Strahlen. Selbst die Vierbeiner vom Vierfelderhof scheinen über den Spätsommer erstaunt.