SPD wählte Vorstand

Mitte

. Die stark verkleinerte SPD-Fraktion der BVV Mitte hat am 17. Oktober ihren Vorstand gewählt. Alte und neue Fraktionschefin ist Martina Matischok. Zu ihren Stellvertretern wurden Stefan Draeger und Vera Morgenstern gewählt. Beide gehörten bereits der vorigen SPD-Fraktion an. Julie Rothe und Andreas Hauptenbucher, die zum ersten Mal den Sprung in die BVV geschafft haben, sind nun Mitglieder im Fraktionsvorstand. Die neue Bezirksverordnetenversammlung von Mitte wird sich voraussichtlich am 27. Oktober konstituieren. Spannend wird die Wahl des Bürgermeisters. Die Grünen haben die SPD knapp überholt. Als stärkste Fraktion haben sie ein Vorschlagsrecht und mit Stephan von Dassel, dem bisherigen Sozialstadtrat, einen eigenen Kandidaten.