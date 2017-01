Senioren am Smartphone

Berlin: Seniorenclub Herthastraße 25a |

Grunewald.

Über alle Altersgrenzen hinweg erobert das Smartphone den Alltag und kann auch Senioren wertvolle Dienste leisten. Um alle Funktionen begreifbar zu machen, veranstaltet der Seniorenclub Herthastraße 25a nun einen Kurs für alle, die ein eigenes Smartphone besitzen und die nötige Neugier. Von Dienstag, 31. Januar, bis zum 14. März kommendie Teilnehmer immer am gleichen Wochentag in den Räumen des Clubs zusammen und lassen sich von 14.30 bis 16 Uhr in die Geheimnisse der Technik einweihen. Interessenten können sich vor Ort anmelden und bezahlen 42 Euro.