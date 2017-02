Überfall auf Tankstelle

Hakenfelde.

Zwei Unbekannte haben am 10. Februar eine Tankstelle an der Streitstraße überfallen. Den Aussagen der 36 Jahre alten Mitarbeiterin zufolge haben gegen 5.20 Uhr die beiden Maskierten den Verkaufsraum betreten. Einer habe ein Pfefferspray, der andere eine Waffe, die einer Machete ähnelte, in den Händen gehalten. Beide drangen an der Angestellten vorbei zur Kasse und entnahmen Geld sowie diverse Zigarettenschachteln aus einem Regal. Anschließend stahlen sie noch das Handy der 36-Jährigen und flüchteten in Richtung Askanierring.