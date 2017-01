Ferienfreizeit mit Oympiasieger

Berlin: JFE Joker |

Hellersdorf.

Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk und der Verein Kids & Co laden Schüler der neunten und zehnten Klassen in der Woche von Montag bis Freitag, 30. Januar bis 3. Februar, zu einem kostenlosen Winterferiencamp ein. Die Mädchen und Jungen können sich im Jugendfreizeiteinrichtung Joker, Alte Hellersdorfer Straße 3, mit unterschiedlichen Berufen vertraut machen. Fester Bestandteil in der Woche sind Ausflüge zu Leistungssportzentren, zum Autohaus Koch oder zu den Theaterwerkstätten am Ostbahnhof. Anmeldung unter

814 05 21 56.