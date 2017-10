CVJM will weitere Gästezimmer schaffen

Kaulsdorf. Der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) Kaulsdorf feiert sein 20-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr hat der CVJM schon viel erreicht und große Pläne für die Umgestaltung seines Hauses nahe dem S-Bahnhof Kaulsdorf.

Mehr Informationen zum CVJM Kaulsdorf gibt es auf www.cvjm-kaulsdorf.de

Der CVJM ist die weltweit größte Jugendorganisation und wurde 1844 in London gegründet. Der Kaulsdorfer Verein besteht dagegen erst seit 1997. Zunächst arbeitete er in zwei Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde in Kaulsdorf-Süd. Ende 2000 konnte er das rund 100 Jahre alte viergeschossige Wohnhaus mit Gaststätte am Mädewalder Weg kaufen und renovieren. 2002 eröffnete der CVJM den Jugendklub „WandelBAR“ und sein Gästehaus an gleicher Stelle.Im Jubiläumsjahr hat der Verein weitere Veränderungen an seinem Gebäude vorgenommen. Dank einer Zuwendung der Deutschen Klassenlotterie Berlin über 200 000 Euro wurde das Dach saniert und dabei der Dachboden vergrößert. Restarbeiten finden zwar noch statt, aber der Jugendklub „WandelBar“ ist schon wieder geöffnet und Jugendgruppen und Touristen übernachten im Gästehaus.Die „WandelBAR“ im Hochparterre ist ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Kaulsdorf. An mindestens vier Tagen in der Woche hat sie geöffnet. Hier können die Besucher zusammen spielen, kochen, essen und Hausaufgaben machen oder einfach Zeit miteinander verbringen. Der Treffpunkt ist die Jugendeinrichtung des Bezirks in Kaulsdorf.Das Gästehaus bietet zu den Preisen einer Jugendherberge Gruppen, Familien und auch Einzelpersonen eine Unterkunft in der Hauptstadt. Die bis zu 58 Gäste können in Ein- bis Sechsbett-Zimmern übernachten und bis zur Vollverpflegung buchen. Für Gruppen gibt es auch einen Tagungsraum.Der große Veranstaltungsraum neben der „WandelBAR“ wird sowohl von Hausgästen als auch von den Kindern und Jugendlichen aus Kaulsdorf genutzt. Das gilt auch für den Garten des Hauses, in dem ursprünglich ein Flachbau mit neuen Zimmern geplant war. „Wir wollen nach oben bauen und so für alle mehr Platz gewinnen“, erklärt Meinhardt.Doch zunächst steht der Ausbau des Dachgeschosses an. „Wir brauchen mehr Platz. Das veränderte Dachgeschoss eignet sich gut, um dort weitere Gästezimmer einzurichten“, erläutert Frederik Meinhardt , Leiter Jugendarbeit beim CVJM Kaulsdorf. Der Ausbau würde einschließlich des Einbaus eines Fahrstuhls rund 400 000 Euro kosten. Fördermittel bei der Lotto-Stiftung hat der Verein bereits beantragt.