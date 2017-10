Wer hat Fotos von der Aula? Sanierung an der Flatow-Oberschule geplant

Köpenick. Die Aula der Flatow-Oberschule in der Birkenstraße soll saniert werden. Dafür werden historische Fotos gebraucht.

Mit der Planung der Arbeiten ist ein Berliner Architektenbüro beauftragt. Und das will den Zustand der Aula vor dem Umbau 1970 wiederherstellen. Gefragt sind Innenaufnahmen, die die Aula und Einbauten in den Jahren zwischen 1953 und 1970 zeigen. Auch Details wie Wandverkleidungen oder Beleuchtung könnte interessant sein.Im fraglichen Zeitraum wurde das heutige Sportgymnasium für verschiedene Zwecke genutzt, unter anderem als Parteihochschule der SED, später als Bezirksparteischule.Wer mit Fotos bei der Planung der Renovierung helfen kann, wendet sich an das Sekretariat der Schule: sekretariat@flatow-os.de, nach den Herbstferien auch unter

65 48 66 30.