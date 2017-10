Bewerbung für Mädchenpreis

Treptow-Köpenick.

Für den Mädchenpreis 2017 des Bezirksamts sind noch bis zum 16. Oktober Bewerbungen möglich. Geehrt werden sollen engagierte Mädchen und Frauen von zwölf bis 18 Jahren, die sich im sportlichen, kulturellen, sozialen oder anderen Bereichen ehrenamtlich einbringen. Es stehen drei Preise – je 100, 200 und 300 Euro – zur Verfügung. Bewerbungen bitte per E-Mail an anke.armbrust@ba-tk.berlin.de oder per Post an Büro des Bezirksbürgermeisters, Gleichstellungsbeauftragte, PF 910 240 in 12414 Berlin.