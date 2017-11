Ihre Blutspende ist gefragt

Friedrichshagen.

Die nächste Möglichkeit Blut zu spenden besteht am 9. November. Dann ist ein DRK-Team von 14.30 bis 19 Uhr am Marktplatz Friedrichshagen, Bölschestraße/Ecke Aßmannstraße, präsent. Am 14. November können Sie von 15 bis 19 Uhr im Stephanus-Seniorenzentrum im Ulmenhof, Grenzbergeweg 38, Blut spenden. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Erstspender dürfen maximal 64 Jahre alt sein. Zur Blutspende bitte den Ausweis oder Reisepass mitbringen. Derzeit ist übrigens die Blutgruppe 0- ganz besonders gefragt. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.