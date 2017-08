Ein Fest rund um den Whisky

Berlin: Freiheit Fünfzehn |

Köpenick.

Am 1. und 2. September kommen Fans edler Tropfen wieder auf ihre Kosten. In der Freiheit Fünfzehn, Freiheit 15, findet das 5. Köpenicker Whiskyfest statt. An beiden Tagen besteht die Möglichkeit, zahlreiche Whiskys – oder Whiskeys – aus Schottland, Irland, Kanada und dem Rest der Welt zu probieren. Es gibt spezielle Verkostungen an der Bar, auf einer Hafenbarkasse und einem Fahrgastschiff. Die Karten kosten am Freitag zwölf und am Sonnabend 15 Euro, im Ticketpreis ist ein – noch leeres – Probierglas enthalten. Geöffnet ist Freitag ab 16 Uhr und Sonnabend ab 14 Uhr. Infos unter www.koepenicker-whiskyfest.de