Hilfe beim Lernen

Berlin: Amerika-Gedenkbibliothek |

Kreuzberg.

In der Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, gibt es ab sofort ein zusätzliches Angebot zur Lernberatung für Schüler ab der zehnten Klasse. Jeden Dienstag von 16.30 bis 17.30 geht es um das Finden der passenden Literatur zum Beispiel für ein Referatsthema. Ebenfalls am Dienstag sowie am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr unterstützen angehende Lehrer der Initiative "Studenten machen Schule" bei der Vorbereitung und Präsentation eines Vortrags. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Weitere Hinweise finden sich auf der Website