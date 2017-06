Berlin: House of Life |

Kreuzberg.

Bürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnis 90/Grüne) wird am 21. Juni vom House of Life mit dem diesjährigen Prize of Life geehrt. Sie erhält die Auszeichnung in der Blücherstraße 26 b um 17 Uhr im Rahmen des Sommerfestes und der Fete de la Musique. Damit soll, nach Angaben des House of Life, das "überragende soziale Engagement" der Bürgermeisterin und ihre Nähe zu der Einrichtung für vor allem junge pflegebedürftige Menschen gewürdigt werden.