Jugendliche sollen Zeitungsladen überfallen haben

Lankwitz. Vier Jugendliche aus Lankwitz stehen im Verdacht, am Dienstag, 9. Mai, einen Zeitungsladen überfallen zu haben. Sie wurden noch am gleichen Tag festgenommen.

Gegen 16.45 Uhr sollen drei Maskierte das Geschäft in der Mühlenstraße betreten und den 47-jährigen Ladenbesitzer mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben. Nach Angaben des Ladenbesitzers forderten die Räuber die Öffnung der Kasse. Dann raubten sie die Tageseinnahmen. Danach steckte das Trio noch Zigaretten und Süßigkeiten ein und flüchtete mit einem vor der Tür stehenden Komplizen in Richtung Malteser Straße.Bei der späteren Absuche des Fluchtweges fanden die Ermittler eine Soft-Air-Waffe sowie einen Teil der Beute. Nachforschungen führten auf die Spur der vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft durchsuchten die Beamten die Wohnungen der Eltern der Tatverdächtigen in Lankwitz, nahmen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren fest und überstellten sie der Kriminalpolizei. Ein weiterer mutmaßlicher Räuber im Alter von 15 Jahren stellte sich später auf einem Polizeiabschnitt. Die Suche nach dem vierten Tatverdächtigen dauert an.Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass die Jugendlichen für einen weiteren Überfall in Betracht kommen. Am 8. Mai hatten zwei Täter eine Tankstelle in der Kaiser-Wilhelm-Straße überfallen und den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Auch hier raubten sie Geld und Tabakwaren.