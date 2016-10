Fraktionen der BVV nehmen Form an

Lichtenberg. In den vergangenen Wochen haben sich alle Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) konstituiert. Viele wählten auch ihren Vorstand.

Linke noch ohne feste Spitze

So auch die Fraktion der Christdemokraten. Mit einer Zustimmung von 100 Prozent wurde Gregor Hoffmann am 6. Oktober zum Vorsitzenden gewählt. Der 45-Jährige führte die Unionsfraktion bereits von 2011 bis 2016 an. Teil der Fraktion sind des Weiteren die Kulturmanagerin Alina Pätzold, der Stadtteilkoordinator Thomas Drobisch, die Verwaltungsleiterin Heike Wessoly, der Geschäftsführer Martin Schäfer, der Lehrer Pascal Ribble und der Student Benjamin Hudler.Nur wenige Tage später, am 10. Oktober, konstituierte sich auch die SPD-Fraktion. Mit großer Mehrheit wurde der 32-jährige Lehrer Kevin Hönicke zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Erik Gührs an, der als Bezirksverordneter Teil der Fraktion bleiben wird. Als stellvertretende Vorsitzende wurden die Rentnerin Jutta Feige, der Referent Henning Fahrenberg und die Assistentin der Geschäftsleitung Sandy Kliemann gewählt.Schon am 23. September konstituierte sich die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD). Zum Fraktionsvorsitzenden wurde Dietmar Drewes gewählt, sein Stellvertreter ist Uwe Dinda. Der Schatzmeister heißt Steven Kontze.Am 5. Oktober konstituierte sich zudem die Fraktion der Partei Die Linke – allerdings ohne einen Vorstand zu wählen. Die Vorstandswahl wird am 24. Oktober stattfinden, informiert Daniel Tietze, der die Interimsleitung der Fraktion übernimmt. Tietze, der bisher mit Hendrikje Klein den Fraktionsvorsitz innehatte, will erneut für den Posten kandidieren. Hendrikje Klein zieht mit einem Direktmandat ins Abgeordnetenhaus.Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen konstituierte sich schließlich mit der Selbstständigen 46-jährigen Camilla Schuler und dem 34-jährigen Diplom-Sozialassistenten Sebastian Füllgraff als Doppelspitze.