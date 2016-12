Lichtenberger Inklusionspreis: Bürgertreff und Kundenzentrale ausgezeichnet

Lichtenberg. Mit dem Lichtenberger Inklusionspreis soll Engagement geehrt werden, das eine Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ermöglicht. Am 3. Dezember wurden die Preisträger 2016 geehrt.

Der Bürgertreff "Gemeinsam im Kiez leben" des Vereins Spastikerhilfe Berlin sowie das Projekt "Kiezhelfer" der Kundenzentrale der Wohnungsbaugesellschaft Howoge sind die diesjährigen ausgezeichneten Projekte. Am 3. Dezember übergab Bürgermeisterin Birgit Monteiro (SPD) den zweiten Lichtenberger Inklusionspreis anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung.In dem Bürgertreff in der Schöneicher Straße 10 A engagieren sich Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen. Hier nehmen sie Angebote, wie etwa gemeinsames kochen oder malen wahr. Zu den neuesten Projekten gehört die Bewirtschaftung von barrierefreien Hochbeeten im Interkulturellen Garten in der Liebenwalder Straße 12.Im Projekt "Kiezhelfer" in der Howoge-Kundenzentrale in der Treskowallee 109 engagieren sich Bürger, sogenannte Kiezhelfer: Sie helfen älteren Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen, wenn Möbel in der Wohnung mal verrückt werden müssen oder kleine Reparaturen anstehen. Das Projekt soll künftig auf alle fünf Kundenzentren der Howoge im Bezirk ausgeweitet werden.Die beiden Projekte seien ein Beispiel dafür, wie Inklusion gelebt wird: "Schritt für Schritt versuchen wir, einen inklusiven Bezirk zu gestalten", sagte Birgit Monteiro bei der Preisverleihung. "Dank der ausgezeichneten Initiativen sind wir dabei schon einen großen Schritt vorangekommen."