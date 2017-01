Sachspenden für Stiftungsprojekte erbeten

Lichtenberg.

Noch bis zum 28. Februar können Sachspenden für den "Charity Flohmarkt" im Stadtteilzentrum "alte schmiede", Spittastraße 40, abgegeben werden. Die Stiftung Sozdia veranstaltet am 11. März den Flohmarkt in der Spittastraße 40. Die Verkaufserlöse sollen in die Sozdia-Projekte fließt. Die Sozdia-Stiftung begleitet Kinder, Jugendliche, Familien und Flüchtlinge in eigenen Einrichtungen wie etwa im Rahmen des Betreuten Wohnens oder in Kitas. Weitere Infos zu den Sachspenden gibt es per E-Mail an stiftung@sozdia.de und www.sozdia.de