Staatssekretär wird Fördermitglieder von Tierpark und Zoo Berlin

Friedrichsfelde. Mehr als 3800 Menschen unterstützen den Tierpark und Zoo Berlin im Förderverein. Jetzt konnte der Vereinsvorsitzende Thomas Ziolko weitere neue Mitglieder begrüßen, darunter auch einen Staatssekretär.

Am 17. September begrüßte Ziolko den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Werner Gatzer und dessen Frau als Mitglieder des Vereins. "Mit ihrem Eintritt in den Förderverein gibt Familie Gatzer ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, sich für den Berliner Tierpark und auch für den Berliner Zoo zu engagieren", sagt Ziolko.Die Zahl der Förderer ist in den vergangenen zwei Jahren besonders stark gewachsen. Noch 2014 betrug die Mitgliederzahl des Fördervereins rund 1900 Mitglieder. Der Förderverein unterstützt den Tierpark nicht nur finanziell. Die Mitglieder können sich auch selbst einbringen. Wie, das machten Werner Gatzer zusammen mit 26 anderen Mitgliedern am selben Tag ihres Vereinsbeitritts bei einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz im Gartenbereich des Tierparks klar.