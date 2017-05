Möller rettet einen Punkt

Mahlsdorf. Die Elf von Torsten Boer hat einen Dämpfer im Titelkampf der Berlin-Liga erhalten. Beim Berliner SC gab es nur ein 3:3, Alexander Möller rettete mit seinem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt, die anderen Treffer erzielten Thomas Korn und Ringo Kretzschmar. Schlimm erwischte es Thomas Jakubietz, der mit einem Knöchelbruch ins Krankenhaus gefahren wurde.



Am Sonntag trifft die Eintracht auf den BFC Dynamo II (14.30 Uhr, Am Rosenhag).

