Lockerer Sieg in Rudow

Mariendorf. Der Tabellenführer der Berlin-Liga setzte sich beim TSV Rudow ohne Probleme mit 4:0 (1:0) durch. Die Gastgeber hatten zunächst zwei gute Möglichkeiten, kassierten jedoch schnell das erste Gegentor durch Tim Göth (12.). Nun lief die Partie in den erwarteten Bahnen, allerdings ließ Blau-Weiß noch mehrere gute Gelegenheiten aus. Nach der Pause legten die Gäste aber nach. Erst war Gutsche erfolgreich (53.), dann Kitzing (71.) und Giese (85.).



Es folgt das Topspiel gegen Croatia, Anstoß ist am Sonntag in der Rathausstraße erst um 17.30 Uhr.

Gefällt mir