Niederlage gegen Spitzenreiter

Mariendorf. Der Landesligist hat im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Tabellenführer SC Gatow eine 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Schon nach 14 Minuten erzielten die Gäste durch einen Treffer von Knaack das Tor des

Tages. In der Folgezeit agierten die Mariendorfer ansprechend, ein Punkt war durchaus möglich.



Weiter geht es schon am heutigen Mittwoch mit dem Pokalspiel beim Oberligisten CFC Hertha 06 (19 Uhr, Kunstrasenplatz Brahestraße).



