Sieg im Topspiel

Mariendorf. Mariendorf setzte sich vor 200 Zuschauerm im Topspiel der Landesliga 1:0 (1:0) gegen den bisherigen Spitzenreiter Berolina Stralau durch. Das Tor des Tages erzielte Dort inder 38. Minute. Er verwertete eine Kopfballverlängerung von V. Özer.



Am kommenden Sonntag um 12.30 Uhr tritt der Tabellendritte in der Halker Zeile beim Lichtenrader BC an.



