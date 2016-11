TSV mit Remis gegen die Kickers

Mariendorf. Der Landesligist hat sich am Sonntag von den Spandauer Kickers 3:3 getrennt. Zunächst führten die Mariendorfer 2:0, später dann 3:2, um am Ende doch nur mit einem Punkt dazustehen. Die TSV-Tore erzielten Matzas, Waldhauer und Cabuk, für die Kickers trafen Krumnow (2) und Riedel.



Ins nächste Landesliga-Spiel geht die Mannschaft von Trainer Thorsten Cornils als Favorit. Am Sonntag gastiert sie beim Tabellenzwölften Berliner SC II (15.15 Uhr, Hubertusallee).



