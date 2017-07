Kunst und Natur auf der IGA

Marzahn.

Künstler aus dem Bezirk können sich bis Mittwoch, 30. August, um die Teilnahme an einer IGA-Nachbarschaftswoche bewerben. Diese findet unter dem Titel „Die grüne Stadt“ in der Woche von Montag bis Sonntag, 2. bis 8. Oktober, in der IGA-Markthalle, Blumberger Damm 130, statt. Übergreifendes Thema ist die Auseinandersetzung mit der Natur im Stadtraum. Es können jeweils bis zu vier Arbeiten aus den Bereichen Fotografie, Grafik, Malerei und Plastik eingereicht werden. Die Bilder sollen gerahmt sein. Bildserien mit kleinformatigen Arbeiten gelten als ein Beitrag. Die Arbeiten sind digital in den Formaten PDF oder JPEG einzureichen mit Informationen zu Größe und Material sowie einer Kurzbiografie des Künstlers per E-Mail an woodgarden@web.de einzureichen.