Von der Marzahner Mühle zum BergWerk nach Hellersdorf...

stammt aus demund bedeutet soviel wie...undEs lohnt sich auf jeden Fall bei Wintersonne nach Marzahn zu fahren, denn hier gibt es ein Dorf, das Geschichte erzählen kann...hat u.a. eine märkische, die ab und zu noch Weizen und Roggen mahlt, einen Müller hat und seit 1997 auch eineist, in der man standesamtlich heiraten kann!Neben einer evangelischenfindet man hier dasein Gebäudekomplex, der historisch gewachsen ist und heute ein Freizeithof ist, auf dem viele Veranstaltungen stattfinden. Das ist aber längst nicht alles, wer sich aus seinem Kiez mal nach Marzahn bewegt, kannZum Beispiel imdas sich heute in der ehemaligen Dorfschule befindet.Hier erzählt einwas er an Marzahn und Hellersdorf liebt und warum das seine zweite Heimat geworden ist....Er liebt es die Architektur der DDR zu erklären und kann mitwas anfangen. In diesen grünen Stadtteilen ist alles in Ordnung – hier fließt die Wuhle, hier grünt es überall, es gibt kurze Wege zum Einkaufen, Schule, Kita und zur Bahn. Hier leben tausende Menschen auf engstem Raum und alle kommen gut miteinander aus. Erinnerungen kommen hoch... als es noch diegab, denund den. Vieles davon ist weg, obwohl die Marzahner ihr grün gerne selber pflegen würden.Wer hier her kommt, erfährt mehr über die alten DörferWasin Biesdorf gemacht hat, warum es hiergab...Wer nach soviel Geschichtswissen dennoch besichtigt oder einen Kaffee trinken will – alles steht vor der Haustür in Alt Marzahn.kann man ein paar Kilometer weiter in Hellersdorf erleben.befindet sich mitten in einem Einkaufszentrum – der „Hellen Mitte“ und verspricht ein echtes Abenteuer!Kletterhöhen bis zu 20 m, 660m Streckenlänge, 74 Übungen aller Schwierigkeitsgrade. Wer einmal über einwill der kann das hier haben. Bauchkribbeln, Hilferufe und Angstschweiß garantiert – aber auchkann man hier ernten!Willkommen sind Abenteurer, Gipfelstürmer und Kletterer – ob klein oder groß!