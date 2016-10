SPD nominiert Gordon Lemm

Marzahn-Hellersdorf.

Die Kreisdelegiertenkonferenz der SPD nominierte Gordon Lemm als Kandidat für das neue zu bildende Bezirksamt. Der 39-Jährige war in der zurückliegenden Legislaturperiode Vorsitzender der BVV-Fraktion. Er erhielt bei der Kandidatenwahl für den Stadtratsposten 28, sein Konkurrent Stephan Richter 17 Stimmen. Richter war Stadtratseit 2008. Bei der BVV-Wahl am 18. September verlor die SPD erheblich an Stimmen, sodass der Partei nur noch das Recht auf einen Stadtratsposten blieb. Der bisherige Bürgermeister und Stadtrat für Schule, Sport und Finanzen, Stefan Komoß, wollte nicht mehr für einen Posten im Bezirksamt kandidieren.