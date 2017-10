Dienst teilweise geschlossen

Marzahn-Hellersdorf.

Wegen der Einführung neuer Computertechnik ist der Regionale Sozialpädagogische Dienst bis voraussichtlich Anfang Dezember nicht immer erreichbar. Die sechs Filialen in Marzahn-Hellersdorf haben jeweils zu unterschiedlichen Zeiten zwei Wochen geschlossen. Das Jugendamt bittet, die Aushänge an den Standorten zu beachten. Die genauen Schließzeiten findet sich auf http://asurl.de/13ka . Die Notrufnummer des Jugendamtes in Kinderschutzfällen ist weiter Mo bis Fr 8-18 Uhr unter

902 93 55 55 erreichbar.