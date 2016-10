Die Leiden des Jungen Postkunden

Liebe Leidens genossen (bezogen auf Paketzustellung) Ich wünsche nur jedem das er nicht an einem Sonnabend ein Paket erwartet .ZB: Ich bin immer um die zeit der Paket Auslieferung zuhause.Am 1 Oktober (Samstag) Paket erwartet .Keiner klingelt!!!!!! Gehe am Abend zum Briefkasten um Post raus zunehmen.Siehe da eine Mitteilung das ein Paket für mich da sei.( ich betone ganzen Tag zu hause. )Am Dienstag den 4 Abholung in der Filiale ab 11 Uhr (Erheblicher Aufwand ) Ich da aber Paket nicht,Mittwoch wieder hin oh ein wunder Paket da.WOW.

Das war nicht das erste mal.auf der Post bekommt man dann ein Kärtchen wo man sich beschweren kann. ist doch ein Witz das interessiert die doch gar nicht.



Wir haben eine gute Hausgemeinschaft wo Pakete auch für Nachbarn abgegeben werden Können. Unser Stamm Zusteller ist da super .Immer Wenn er mal Frei hat gibt es Ärger. Geht ja fiel schneller eine Karte einuz werfen als zuzustellen Mann möchte ja auch Feierabend haben.wat juckt mir der kunde.





MFG ein POST KUNDE.

Gefällt mir

0