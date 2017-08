Kein Geld für Bahnhofsrampe

Marzahn.

Der S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße wird in absehbarer Zeit keinen behindertengerechten Zugang auf der Westseite bekommen. Das geht aus einer Stellungnahme der Deutsche Bahn AG zu einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung hervor. Das Bezirksamt hatte den Beschluss an die Bahn weitergeleitet. Gegenwärtig gibt es zwei Rampen am S-Bahnhof, die sich beide aber auf der östlichen Seite befinden. Die Bahn sieht sich nicht in der Lage, einen weiteren behindertengerechten Zugang zu finanzieren. Zu diesem Zweck vorhandene Mittel seinen bereits an anderen Berliner S-Bahnhöfen verplant. Wenn der Bezirk eine weitere Rampe am S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße wolle, müsse diese durch das Land, das Bezirksamt oder Dritte bezahlt werden.