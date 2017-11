Mitte.

Eine 53-jährige Autofahrerin hat am 5. November nachmittags eine Joggerin angefahren und verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die Frau von der Brunnenstraße rechts in die Anklamer Straße abbiegen und übersah dabei die die 41 Jahre alte Joggerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Die Sportlerin kam mit Rumpfverletzungen ins Krankenhaus.