Projekt sucht Helfer

Mitte.

Der Kontakt- und Beratungsladen für junge Obdachlose Klik in der Torstraße 210 sucht Helfer, die im Rahmen der Kältehilfe von November bis März etwa zwei Mal im Monat das Nachtcafé betreuen. Im Nachtcafé „Klik-Inn“ bekommen zehn Wohnungslose an zwei Nächten pro Woche einen Schlafplatz und am nächsten Morgen ein Frühstück. Helfer, die eine Nachtschicht übernehmen, bekommen eine Aufwandsentschädigung von 70 Euro pro Nachtschicht. Interessenten können sich per E-Mail an kontaktladen@klik-berlin.de melden.