Auswärtssieg für Türkspor

Moabit. Erfolgreicher Auftakt für Türkspor in der Landesliga! Zum Start gab es ein 3:1 (2:1) bei Concordia Wittenau. Salantur markierte den ersten Treffer der neuen Saison für die Gäste (18.), Morlang schaffte das 1:1 (33.). Doch dank Günes (42.) ging Türkspor mit einer Führung in die Pause, ehe Neziroglu nachlegte (55.). Das erste Heimspiel findet am Sonntag um 12 Uhr statt (Poststadion).

