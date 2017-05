Fuß-Doppelpack zu wenig

Moabit. Das Team von Trainer Erdal Celik ist knapp an einem Achtungserfolg vorbeigeschrammt. Der Tabellen-13. der Landesliga zeigte am vorigen Sonntag gegen Spitzenreiter Eintracht Mahlsdorf II nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand eine tolle Moral und verlor am Ende denkbar knapp mit 2:3 (0:3). Routinier Michael Fuß schoss die Celik-Elf mit einemDoppelpack zurück ins Spiel und sorgte für eine spannende Schlussphase.



Weiter geht‘s für Türkspor am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim VfB Hermsdorf. Die Partie an der Seebadstraße beginnt um 15 Uhr.

