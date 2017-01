Expertenrat für guten Schlaf

Neu-Hohenschönhausen.

Chronische Schlafstörungen können nicht nur die Psyche beeinträchtigen, sondern auch für Bluthochdruck und Übergewicht sorgen. Über die Ursachen und Lösungsansätze der chinesischen Medizin referiert am 1. Februar die Heilpraktikerin Stefanie May in der Veranstaltungsreihe "ExpertenRat" in der Anna-Seghers-Bibliothek, Prerower Platz 2. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro. Am 8. Februar lädt wiederum die Trainierin Hendrikjie Lehmann ab 18 Uhr ein, durch eine Art Selbsthypnose einen angenehmen Entspannungszustand zu erreichen und so Schlafproblemen beizukommen. Diese Veranstaltung findet in der "Selbsthilfe Kontakt- und Beratungsstelle – Horizont", Ahrenshooper Straße 5, statt. Die Teilnahme kostet vier Euro. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich unter

962 10 33 oder per E-Mail an info@selbsthilfe-lichtenberg.de