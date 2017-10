Phänomenale Ferien: Entdeckerangebote im FEZ

Berlin: FEZ Wuhlheide |

Oberschöneweide. Unsere Welt ist voller erstaunlicher, faszinierender und schöner Dinge. Und oft fragen wir uns: Wie geht denn das? Kann ich das auch?

Vom 21. Oktober bis zum 5. November ist das FEZ Berlin, Straße zum FEZ 2, zu einem Ort für neugierige Kinder ab sechs Jahren und Familien, die Freude am Entdecken haben. Naturwissenschaft, Technik und Kunst bieten dafür die Voraussetzungen. Besonders phänomenal wird es, wenn die drei eine Verbindung eingehen."Phänomenien" bietet 25 Aktionareale, in denen Ferienkinder erstaunlichen Alltagsphänomenen auf den Grund gehen. So fragen sie in der Bionik-Werkstatt, was lernen wir aus der Natur? Wie ist ein Schmetterlingsflügel konstruiert und wie lässt sich dieses Prinzip auf den Bau von Flugobjekten übertragen. Wer möchte, konstruiert ein Flugobjekt selbst oder bastelt Windräder und Tuten. Und wie funktioniert eigentlich der eigene Körper? Wer möchte, kommt Sinnen, Atmung und Puls auf die Spur. Das Tickte kostet vier, für Familien ab drei Personen 3,50 pro Person. Geöffnet ist wochentags 10 bis 18 Uhr, am Wochenende 12 bis 18 Uhr, www.fez-berlin.de