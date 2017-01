Familientage im FEZ Wuhlheide

Berlin: FEZ Wuhlheide |

Oberschöneweide.

Das kommende Wochenende im FEZ Wuhlheide, Straße zum FEZ 2, ist vor allem für die jüngsten Besucher geeignet. Unter dem Motto „Das kann ich schon alleine“ gibt es zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder von einem bis fünf Jahren. Es werden ein Yoga-Workshop, Spielaktionen, Kindertanz, Malen und Basteln angeboten. Auf der Astrid-Lindgren-Bühne steht an beiden Tagen jeweils um 16 Uhr „Die Puppe Susan und der Teddy Bebe“ für Kinder ab 18 Monaten auf dem Programm. Geöffnet ist am 21. Januar von 12 bis 18 Uhr und am 22. Januar von 10 bis 18 Uhr, das Ticket kostet vier Euro, Familien ab drei Personen zahlen jeweils 3,50 Euro pro Besucher.