Othello sucht ein zweites Zuhause: Verein startet Dogsharing als Pilotprojekt

Berlin. Der Verein Hunde für Handicaps sucht im Rahmen eines Pilotprojektes ein Teilzeit-Zuhause für den Labrador Othello.

29 49 20 00 (auch Anrufbeantworter). Wer Othello ein Teilzeit-Zuhause bieten kann, meldet sich per E-Mail an info@hundefuerhandicaps.de oder unter29 49 20 00 (auch Anrufbeantworter).

Viele Menschen wünschen sich zwar einen Hund, können sich aber nicht optimal um das Tier kümmern. Oft fehlt die Zeit oder es ist nicht möglich, den Vierbeiner mit zur Arbeit zu nehmen. In seinem Pilotprojekt „Dogsharing – Hundehaltung durch gegenseitige Unterstützung“ möchte der gemeinnützige Verein Hunde für Handicaps eine Lösung anbieten. „Beim Dogsharing teilen sich zwei Parteien die Betreuung und Versorgung eines Hundes“, so Sabine Häcker, die erste Vorsitzende des Vereins. Dieser sucht derzeit eine verlässliche und liebevolle Person, Lebensgemeinschaft oder Familie, der oder die sich die Hundehaltung von Labrador Othello mit einem in seiner Mobilität beeinträchtigten Dogsharing-Partner teilt. Der dreijährige Rüde sei kastriert, gut sozialisiert und freundlich und auf der Suche nach einem langfristigen Teilzeit-Zuhause, so Sabine Häcker.„Wir stehen während des gesamten Projekts unterstützend und beratend zur Seite“, erklärt die Vereinsvorsitzende. „Mit dem Pilotprojekt möchten wir Menschen erreichen, die sich sehnlichst einen Hund wünschen, aber aus Zeitmangel nicht rund um die Uhr für das Tier sorgen können.“ Die Dogsharing-Partner sollten hauptsächlich abends, nachts und am Wochenende Zeit und Lust haben, ein aktives Leben mit Othello zu führen. Außerdem sollten sie in den Bezirken Pankow, Mitte oder Reinickendorf wohnen oder arbeiten, um den Labrador morgens abgeben und abends wieder mit nach Hause nehmen zu können.Der finanzielle Aufwand ist in diesem Pilotprojekt gering: Sämtliche Kosten für Futter, tierärztliche Betreuung und Hundetraining werden dank einer Selbsthilfeförderung des AOK-Bundesverband bis Ende 2017 übernommen, und anschließend unter den Partnern geteilt. Damit die gemeinsame Hundehaltung gut funktioniert, werden die Regeln für den Umgang mit dem Hund im Vorfeld mit Unterstützung des Vereins geklärt.Der Verein „Hunde für Handicaps - Verein für Behinderten-Begleithunde“ hat seine Geschäftsstelle in der Wiltbergstraße 29g im Ortsteil Buch. Er hat sich auf die Ausbildung von Assistenzhunden spezialisiert und begleitet sowohl die Hunde als auch ihre künftigen Halter seit 1991 fachlich.