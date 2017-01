Leckere Pfannkuchen an der Ziellinie: Traditioneller Lauf startet am Sonnabend

Pankow. Der „Pankower Pfannkuchenlauf“ findet am 7. Januar statt. Veranstaltet wird er vom Kissingensportverein Berlin 90. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich umgehend auf www.ksv90-berlin.de an.

Treffpunkt ist das Kissingenstadion an der Forchheimer Straße. Kinder bis elf Jahre laufen 1,2 Kilometer. Start ist um 10 Uhr. Für Jugendliche und Familien ist ein 2,3-Kilometer-Parcours vorgesehen. Für sie geht es 10.30 Uhr los.Der Hauptlauf mit Einzel- und Mannschaftswertung startet um 11 Uhr über 6,5 Kilometer. Am Ziel erhält jeder Teilnehmer einen Pfannkuchen, Tee sowie eine Teilnehmerurkunde. Außerdem werden an die besten Läufer Pokale vergeben.

Weitere Informationen gibt es unter 47 03 61 56.