Die Püttberge kennenlernen

Prenzlauer Berg.

Einen Ausflug in die Püttberge veranstaltet das Ewa-Frauenzentrum am 20. Juni. Dieser findet im Rahmen des Projektes „Ewa on Tour“ statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Prenzlauer Allee 6. Gemeinsam geht es nach Rahnsdorf. Von dort aus wandern die Teilnehmerinnen durch die größte Binnendüne Berlins. Dort kann man eine seltene Pflanzen- und Tierwelt beobachten. Der zweite Teil der Wanderung führt dann durch den Woltersdorfer Dünenzug bis zum Flakesee. Nach einem kleinen Stopp an der Woltersdorfer Schleuse wird mit der ältesten Tram Berlins zurück nach Rahnsdorf gefahren. Anmeldung unter

442 55 42.