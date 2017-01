Fotografien unter der Treppe

Berlin: Kulturzentrum Danziger 50 |

Prenzlauer Berg.

In der Galerie unter der Treppe des Kulturzentrums Danziger Straße 50 ist für einige Wochen eine neue Ausstellung zu besichtigen. Unter dem Motto „Vor dem Erwachen“ werden Fotografien von Jiri Wackermann gezeigt. Der Tscheche, Jahrgang 1955, studierte Psychologie an der Karls-Universität in Prag, wo er 1985 seinen Doktortitel erwarb. Danach widmete er sich der wissenschaftlichen Forschung, unter anderem in der Schweiz. Seit 1998 lebt er in Deutschland. In seiner Freizeit hat sich Wackermann der künstlerischen Fotografie verschrieben. Er siedelt seine Bilder irgendwo zwischen „abstrakt, wirklich, real und imaginär“ an. Eine Auswahl zeigt er nun in der Galerie des Kulturvereins Prenzlauer Berg. Die Kunstwerke sind unter den Treppenstufen angebracht. Zu besichtigen ist die Ausstellung werktags von 9 bis 15 Uhr sowie zu Veranstaltungen im Haus. Der Eintritt ist frei.